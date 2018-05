Die Schlangen derjenigen, die in Deutschland einen Job suchen, werden immer kürzer. Mit der Frühjahrsbelebung im Mai ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland auf rund 2,3 Millionen und damit auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken. Der Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt schwächte sich aber im Vergleich zu den Wintermonaten etwas ab, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Bei der BA waren im Mai 2,315 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 68.000 weniger als im April und 182.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen ging im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurück, sagte BA-Chef Detlef Scheele: "Damit sind aktuell noch 831.000 Menschen ein Jahr oder länger arbeitslos. Also wir sind von der Millionengrenze inzwischen doch signifikant und stabil entfernt. Das ist eine gute Entwicklung, dennoch bleibt die weitere Senkung der Langzeitarbeitslosigkeit eine wichtige und gleichzeitig ausgesprochen anspruchsvolle und schwierige Aufgabe." Ziel der BA sei es, durch eine Stärkung der Förderung die Zahl der Langzeitarbeitslosen auf 800.000 oder weniger zu verringern, sagte Scheele. In Berlin kündigte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil an, den Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung senken zu wollen. "Ich werde einen Gesetzentwurf vorschlagen, um den Arbeitslosenversicherungsbeitrag um 0,3 Prozent zu senken. Das ist eine Entlastung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Unternehmen in Deutschland von 3,5 Milliarden Euro zum ersten Januar. Die Senkung will der SPD-Politiker mit verstärkten Anreizen für Arbeitslose zur Weiterbildung und einem erleichterten Zugang zum Arbeitslosengeld I verknüpfen.