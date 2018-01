Der Boom der deutschen Wirtschaft drückt die Arbeitslosigkeit auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. 2017 waren bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) durchschnittlich 2,5 Millionen Frauen und Männer ohne Job registriert. Die Quote sank auf 5,7 Prozent von 6,1 Prozent, so BA-Chef Detlef Scheele "Alles ist sehr erfreulich, sowohl das, was wir berichten, als auch das Jahr, auf das wir zurückblicken. Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist im Dezember das vierte Mal im Jahresverlauf erneut gesunken. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist erneut kräftig gestiegen. Die Nachfrage der Betriebe nach Beschäftigung ist weiter auf hohem Niveau. Alles in allem also ein ausgesprochen positiver Rückblick auf das Jahr 2017." Auch für 2018 erwarte Scheele einen weiteren Abbau der Erwerbslosigkeit. Hinter der sinkenden Arbeitslosigkeit steckt der Aufschwung der deutschen Wirtschaft, die acht Jahre in Folge gewachsen ist. Den meisten Experten zufolge wird der Jobboom bis mindestens 2019 anhalten.