Die Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist weiter gut, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Situation im Bereich der Ausbildung. Wobei nicht alle die gleichen Chancen haben. Dieser Berliner Friseursalon hat es sich zur Aufgabe gemacht, zwei junge Geflüchtete an das Handwerk heranzuführen, vermittelt durch eine darauf spezialisierte Servicestelle. Seit eineinhalb Jahren lernt Miray Toumassian hier, die Haare der Kunden professionell zu waschen, zu schneiden und zu föhnen. Die 19-Jährige floh vor drei Jahren mit ihrer Mutter und ihrem jüngeren Bruder aus Syrien. Leicht war das alles nicht für sie, auch nicht das Ankommen und das Durchstarten in Sachen Berufsausbildung. O-Ton: "Na ja, man muss einfach rennen, damit er auch in seine Zukunft findet. Ja, also das war eigentlich nicht einfach, aber wenn jemand will, dann kann er das machen." Auf dem Jobmarkt kann man derzeit so einiges machen, manche jedenfalls. Die Konjunktur hat die Arbeitslosigkeit in Deutschland auch im April gedrückt. Die Zahl der registrierten Menschen ohne Job lag nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit bei 2,38 Millionen, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Das waren 185.000 weniger als ein Jahr zuvor und 74.000 weniger als im Vormonat. Einen geringeren Stand hat es seit der Wiedervereinigung nur im November gegeben. Dazu BA-Chef Detlef Scheele: O-Ton: "Die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt hat sich ehrlicherweise erwartungsgemäß fortgesetzt. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind wiederum gesunken. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wächst weiter, und die Nachfrage nach Arbeitsplätzen bleibt auf einem hohen Niveau. Die Entwicklung war allerdings etwas schwächer als in den sehr guten Wintermonaten, aber wirklich nur etwas schwächer als in den wirklich guten Monaten zuvor." Allerdings seien es derzeit in erster Linie die qualifizierten Tätigkeiten, die das Wachstum der Arbeitsplätze vorantrieben. "Rennen" muss jemand wie Miray Toumassian im übertragenen Sinne wahrscheinlich weiterhin, um später eine Anstellung zu finden. Doch die gute Konjunkturlage erhöht vielleicht immerhin ihre Chancen darauf. Experten erwarten im Verlauf des Jahres ein deutliches Plus bei der Beschäftigung.