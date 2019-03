Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern kündigte am Montag an, dass bereits in den nächsten Tagen schärfere Waffengesetze verabschiedet werden könnten. Damit, so Ardern, sei es gelungen in nur 72 Stunden nach dem Anschlag von Christchurch, eine Entscheidung zu treffen, die den Zugang zu Schusswaffen erschweren wird. Sie glaube fest daran, dass die Mehrheit der Waffenbesitzer im Land einer verschärften Regulierung zustimmen würden. Der Besitzer des Waffenladens "Gun City" bestätigte, dass der wegen des Anschlags Angeklagte seit 2017 einen Waffenschein trage, und im Onlinehandel Waffen bei ihm gekauft habe. Es habe sich jedoch nicht um die Waffen gehandelt, die er zu dem Massaker benutzt habe. Es habe viele Gerüchte zu Panikkäufen gegeben, die jedoch nicht wahr seien. Viele Leute wollten ihre Schusswaffen nun sogar loswerden. "Es gab viele Gerüchte zu Panikkäufen, aber die erweisen sich als unwahr. Es gab zahlreiche Leute, die ihre Schusswaffen nach dem Vorfall loswerden wollten." Die Waffen des Täters waren deutlich in einem Video zu sehen, das der Mann während seiner Tat aufgenommen und im Life-Stream veröffentlich hatte. Bereits kurz nach dem Anschlag hatte die Regierung dazu aufgerufen, das Video nicht zu verbreiten. Am Montag wurde die Weiterverbreitung sogar als Straftat erklärt. Ein Achtzehnjähriger war am Freitag festgenommen worden, weil er das Video verbreitet und mit extremen und gewaltverherrlichenden Kommentaren versehen hatte. Die Ermittler gehen nicht davon aus, dass der Mann direkt in den Anschlag involviert war, verweigerten jedoch seine Freilassung gegen Kaution. Die australische Polizei durchsuchte am Montag unterdessen zwei Wohnungen im Staat New South Wales, im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Täter, ein 28-jähriger Australier, der aus rassistischen Motiven heraus gehandelt haben soll, darauf deutet sein Auftreten auf Sozialen Medien hin. Laut Angaben der Polizei assistiere die Familie des Verdächtigen bei den Ermittlungen. Die Großmutter und der Onkel des mutmaßlichen Täters erzählten Journalisten, sie seien erschüttert über die Tat ihres Angehörigen. "In den Medien sagen sie, er soll das seit langem geplant haben, also ist er offensichtlich nicht ganz richtig im Kopf. (SCHNITT) Das ist erst, seit er gereist wist, danach war er nicht mehr der Junge, den wir kannten." Bereits am Samstag wurde der Verdächtige des Mordes angeklagt, am 5. April soll er wieder vor Gericht erscheinen, wo ihm erwartungsgemäß weitere Taten angelastet werden.