Tausende Studenten und Lehrer demonstrierten am Donnerstag in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires für höhere Ausgaben und Investitionen in den Bildungsbereich. Die Proteste kommen zu einer Zeit, in der die argentinische Wirtschaft schwer angeschlagen ist und taumelt. Argentiniens Präsident Mauricio Macri kündigte an die öffentlichen Ausgaben stark zu verringern, um die Wirtschaft des Landes zu stabilisieren. Denn die Währungskrise des Landes nimmt immer größere Ausmaße an. Die Notenbank versucht den Verfall des Peso mit einer kräftigen Zinserhöhung aufzuhalten. Der erhoffte Effekt blieb jedoch aus: Der Peso setzte seine Talfahrt fort. Die Landeswährung steht vor allem wegen der hohen Inflationsrate und einer schwachen Wirtschaftsentwicklung unter Druck. Seit Jahresbeginn hat die argentinische Währung fast 54 Prozent an Wert verloren.