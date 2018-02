In mehreren Städten Argentiniens haben Gewerkschaften und Beamtenorganisationen zu Streiks aufgerufen. Erste Kundgebungen gab es am Donnerstag in der Hauptstadt Buenos Aires, wo mehreren Tausend Menschen auf die Straße gingen Eine der Demonstrationen unterbracht gegen Mittag eine der Hauptverkehrsachsen der Millionenstadt. Grund für die Kundgebungen sind zahlreiche Entlassungen in den vergangenen Monaten. Laut der Vertretung von Staatsangestellten, ATE, verloren rund 2600 öffentliche Angestellte seit Dezember ihre Arbeitsstelle. Internationale Finanzinstitutionen haben die Arbeitsmarkt- und Steuerreformen der Regierung gelobt, fordern aber noch mehr Änderungen. Eine Abstimmung über die Reform des Pensionssystems für öffentliche Angestellte und Beamte war im Dezember nach gewalttätigen Auseinandersetzungen ausgesetzt worden. Die Regierung hat bekannt gegeben, dass das Steuerdefizit für das Jahr 2017 4,1 Prozent vom BIP ausmachte. Die Lücke soll im laufenden Jahr auf 3,2 Prozent reduziert werden.