Oh ja, Arlo, die nahezu haarlose Sphinx-Katze, sitzt in diesem Video einfach auf einem Kühlschrank in Los Angeles. Doch die Pose und der sehr direkte Blick des Tieres haben ihm im Internet eine Fangemeinde beschert. Der Spitzname des einjährigen Katers: "The Dark Lord". Seit seiner Veröffentlichung Ende Februar wurde das Video mehr als 760.000 Mal angeschaut.