Der armenische Oppositionsführer Nikol Paschinjan hat im Streit um das Ministerpräsidentenamt weitere Proteste angekündigt. Er werde nicht aufgeben und seine landesweite Kampagne zivilen Ungehorsams fortsetzen, sagte er am Mittwoch. Nach einem Aufruf des Oppositionschefs haben seine Anhänger mehrere Straßen zur Hauptstadt und zum Flughafen blockiert. Hunderte marschierten in der Innenstadt von Eriwan, um ihre Unterstützung für ihn zu bekunden. Die Polizei rief zu einem Ende der Blockaden auf, schritt aber zunächst nicht ein. Paschinjan hatte am Dienstag keine parlamentarische Mehrheit erhalten, um zum Ministerpräsidenten des Kaukasus-Landes gewählt zu werden. Daraufhin kündigte er die Widerstandskampagne an. Eine neue Abstimmung im Parlament soll innerhalb einer Woche stattfinden.