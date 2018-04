Nach wochenlangen Massenprotesten hat Armeniens Regierungspartei ihren Verzicht auf die Nachfolge des zurückgetretenen Ministerpräsidenten erklärt. Die Republikaner würden im Interesse des Staates für das Amt des Regierungschefs keinen Kandidaten aufstellen, um eine Verschärfung der Spannungen und eine Erhöhung des Sicherheitsrisikos zu verhindern. Das Parlament der Kaukasus-Republik soll am 1. Mai einen neuen Ministerpräsidenten wählen. Oppositionschef Nikol Paschinjan reklamiert das Amt für sich. Der 42-Jährige ist Anführer der Straßenproteste, die zum Rücktritt des Ministerpräsidenten geführt hatten. Er werde nur ein Szenario akzeptieren, in dem er zum Regierungschef ernannt werde, um das Wahlrecht zu ändern und Neuwahlen auszurufen, erklärte Paschinjan am Sonntag. "Unser politischer Protest wandelt sich Schritt für Schritt in eine große Feier. Es ist unsere Verantwortung, das diese Feier auch nicht von dem kleinsten Zwischenfall getrübt werden darf. Es muss ein Sieg der Liebe, der Toleranz und des Rechts werden." Die Demonstrationen gegen den zurückgetretenen Ministerpräsidenten Sersch Sargsjan waren weitgehend friedlich verlaufen. Dennoch drohten die Proteste das Land zu destabilisieren, das in der unruhigen Kaukasus-Region als Verbündeter Russlands gilt. Die nächsten turnusmäßigen Wahlen stehen erst 2022 an.