(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Willkommen bei Arnold Classic South America Leider konnte der Namensgeber nicht anwesend sein "Da wären wir. Dies ist mein erster Arnold Classic, bei dem ich nicht mit dabei bin. Aber ich hatte eine Herzoperation. Es sollte ein kleiner Eingriff sein, an einem Tag rein und am nächsten Tag wieder raus. Aber nun wurde es zu einer großen Operation am offenen Herzen. Und daher bin ich noch hier. Und darf auf keinen Fall reisen." Die Veranstaltung war erstmals 2013 in Brasilien Es geht um Sport, Ernährung, Fitness und Bodybuilding Mehr als 10.000 Besucher waren dabei