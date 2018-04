Bei den Präsidentschaftswahlen in Aserbaidschan hat sich Ilham Alijew wie erwartet eine vierte Amtszeit gesichert. Nach Auszählung von 65 Prozent der Stimmen teilte die Zentrale Wahlkommission mit, Alijew habe mit 86 Prozent gewonnen. Seine Kritiker werfen dem Machthaber einen autokratischen Führungsstil sowie die Unterdrückung politischer Gegner vorwerfen. Die wichtigsten Oppositionsparteien der Kaukasusrepublik hatten daher zum Boykott der Wahl aufgerufen. Alijews Anhänger hingegen feierten am Mittwoch den Sieg ihres Kandidaten in der Hauptstadt Baku. Alijew hatte 2003 die Macht in Aserbaidschan übernommen, nach dem Tod seines Vaters, der das ölreiche Land zehn Jahre lang regiert hatte. Der Sohn zementierte seine Macht unter anderem durch zwei Referenden. In der ersten Volksabstimmung 2009 wurde die Beschränkung auf zwei Amtszeiten für den Präsidenten aufgehoben. 2016 wurde die Amtszeit selbst von fünf auf sieben Jahre ausgedehnt.