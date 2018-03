Der Chef fliegt in 400 Kilometern Höhe um die Erde, der Helfer arbeitet am Boden. Die Zusammenarbeit zwischen Himmel und Erde hat am Freitag perfekt geklappt: Der amerikanische Astronaut Scott Tingle steuerte den Roboter "Justin" aus dem Weltall. Dazu wählte Tingle an Bord der Internationalen Raumstation ISS auf einem Tablet Kommandos aus, die der Roboter des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt im irdischen Labor in Oberpfaffenhofen ausführte. In diesem Fall: Reinigung einer Solaranlage. Die Umgebung des mechanischen Helfers war schon mal vorsorglich im Mars-Look gestaltet. Irgendwann soll die Technik so ausgereift sein, dass Astronauten sich voll und ganz auf ihren Assistenten verlassen können, sagt Justins Mit-Entwickler Daniel Leidner. "Durch Justins Hilfe ist der Astronaut sicherer, weil er nicht direkt vor Ort sein muss. Wir stellen uns vor, dass der Astronaut nur noch um den Mars herumfliegt zunächst, dort den Roboter fernsteuert. Und sobald auf der Oberfläche des Mars alles vorbereitet ist, dann können die Astronauten in ihrer sicheren Umgebung landen." Künstliche Intelligenz lässt den Roboter dabei viele Aufgaben eigenständig abarbeiten, was den Einsatz unabhängiger macht von Kommunikationsverzögerungen. Rund 20 Wissenschaftler aus unterschiedlich Sparten arbeiten für das Experiment zusammen.