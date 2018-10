Die Mannschaft von Atletico Madrid trifft am Mittwochabend in der Champions-League-Gruppenphase auf Borussia Dortmund. Trainer Diego Simeone und Mittelfeldspieler Saul Niguez hatte für die Borussen am Vorabend der Begegnung nur lobende Worte. ATLETICO MADRID COACH, DIEGO SIMEONE "Wir haben es mit einer sehr starken und selbstbewussten Mannschaft zu tun, die von ihren Fans regelrecht beflügelt wird. Sie sind in der Liga auf Platz eins. Es ist lange her, dass die Bundesliga eine Mannschaft wie Borussia vorn gesehen hat. In den vergangenen Jahren waren dort stets die Bayern. Für das Team ist es vielleicht die beste Zeit seit Jahren. Wir werden clever spielen müssen." ATLETICO MADRID MIDFIELDER, SAUL NIGUEZ "Wir alle wissen, dass Borussia Dortmund in Topform ist, das ganze Team. Aber wir wissen auch, wie man ihnen wehtut. Wir werden versuchen, das im Spiel klar zu machen. Wir werden sie treffen." Sollte er zum Einsatz kommen, werden alle Augen auch wieder auf Paco Alcacer gerichtet sein. In Spanien denkt man laut darüber nach, ob es ein Fehler des FC Barcelona war, den Torjäger an den BVB zu verleihen. ATLETICO MADRID COACH, DIEGO SIMEONE "Ich bin nicht in der Position, das zu kommentieren. Das ist eine Frage für das Trainerteam von Barcelona. Aber wenn man sich ansieht, wie Alcacer spielt, sind wir über die Diskussion nicht verwundert. In Tornähe war er schon immer ein entschlossener Spieler. Er beherrscht die kurzen Züge. Selbstvertrauen ist der Schlüssel für einen Fußballer. Paco hat hier in Dortmund Kontinuität gefunden. Und darauf hat er angesprochen." Der spanische Torjäger fehlten am Dienstag beim Abschlusstraining des Bundesliga-Tabellenführers.