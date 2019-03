Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern will dafür sorgen, dass der Attentäter von Christchurch keine weltweite Bekanntheit erreicht. "Ich kann Ihnen versichern, dass Sie mich nicht seinen Namen sagen hören", so Ardern am Dienstag. Über den 28-jährigen australischer Herkunft, der vergangene Woche mutmaßlich fünfzig Menschen ermordet hat, sagte Ardern: "Er hatte offensichtlich eine Menge Gründe, um diesen furchtbaren Terroranschlag zu begehen, sich bekanntzumachen, war einer davon. Und das können wir verhindern." Außerdem wolle sie dafür sorgen, dass der Angeklagte den Gerichtssaal nicht als Forum nutze, um seiner rassistischen Ideologie Gehör zu verschaffen. Der mutmaßliche Täter des Attentats wurde am Samstag des Mordes angeklagt und wird am 5. April erneut vor Gericht erwartet. Seine Verteidigung wollte der Angeklagte selbst übernehmen, doch das Gericht wies einen Pflichtverteidiger an, seinen Fall zu übernehmen.