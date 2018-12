Schweigeminute für die Toten und Verletzten des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg in der französischen Nationalversammlung in Paris. Am Dienstagabend hatte ein 29-jähriger Mann mehrere Menschen erschossen und mehr als ein Dutzend verletzt. Anschließend soll der mutmaßliche Täter auch mit einem Messer angegriffen haben. Zeugen zufolge soll er dabei Allahu Akbar - Gott ist groß - gerufen haben. Die Sicherheitsbehörden gehen deshalb von einem terroristischen Anschlag aus, sagte der Staatsanwalt von Paris Rémi Heitz in Straßburg. Der Täter sei der Polizei einschlägig bekannt gewesen: "Cherif C. wurde am 24. Februar 1989 in Straßburg geboren. Er ist der Polizei und den Justizbehörden wegen zahlreicher Verbrechen bekannt, hauptsächlich für Raub und Gewalt. In seiner Polizeiakte sind 27 Verurteilungen wegen Verbrechen vermerkt, die er überwiegend in Frankreich begangen haben soll. Aber auch in Deutschland und der Schweiz. Er musste mehrfach ins Gefängnis gehen und war den Sicherheitsdiensten wegen seiner Radikalisierung aufgefallen." Nach seiner Tat sei der mutmaßliche Täter in ein Taxi gestiegen und habe sich in ein Wohngebiet nahe der deutschen Grenze bringen lassen. Seitdem wird nach ihm gefahndet. Die Behörden in Deutschland und Frankreich suchen mit einem Großaufgebot nach dem Attentäter, in Straßburg wurden die Kontrollen verschärft. Überall auf den Straßen und Plätzen waren Polizisten und Soldaten zu sehen. Der Weihnachtsmarkt sollte am Donnerstag aber wieder geöffnet werden. In ganz Frankreich gilt die höchste Terrorwarnstufe. Das Auswärtige Amt in Berlin verschärfte seine Reisehinweise für Frankreich. Reisende würden gebeten besonders vorsichtig zu sein und den Anweisungen von Sicherheitskräften unbedingt Folge zu leisten.