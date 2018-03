Weltweit haben Christen den Karfreitag gefeiert. An diesem "stillen Freitag" wird an den Leidensweg und Kreuzigung von Jesus Christus erinnert. Vor dem Kolloseum in Rom verfolgten Tausende Menschen mit Papst Franziskus die traditionelle Kreuzweg-Prozession. Dabei rief der Papst die Menschen auf, ihren Beitrag zum Schlechten in der Welt anzuerkennen und dafür Scham zu empfinden. Dabei wandte sich Franziskus mit Blick auf Missbrauchsfälle auch explizit an die Mächtigen in der katholischen Kirche. Im Petersdom im Vatikan feierte der Potifex die Karfreitagsmesse. Zum Gebet legte er sich dabei flach auf den Boden. Diese Form der Anbetung ist als sogenannte "Prostratio" Teil der Karfreitagsliturgie. Die Kreuzweg-Prozession stand am Freitag auch in Deutschland im Mittelpunkt vieler Osterfeierlichkeiten. Im hessischen Bensheim an der Bergstrasse fand die Prozession zum 36. Mal statt. Die Veranstaltung gilt als einer der jährlichen kulturellen Höhepunkte der Stadt und auch in diesem Jahr kamen wieder Tausende Besucher. Die Prozession wird traditionell von der italienischen Gemeinde der Stadt mit viel Engagement und Liebe zum Detail veranstaltet. Dabei stellen die rund 90 Laiendarsteller den Leidensweg Christi nach. Das Oster - Ei stand am Samstag im Zentrum des Osterfestes auf der Schlossinsel von Lübben im Spreewald. Das sogenannten Waleien ist einer sorbischen Tradition, bei der Eier einen SAndberg hinuntergeschubbst werden. Wer es schafft, ein Ei ans andere zu bugsieren, gewinnt. Ein Spass vor allem für die Kinder.