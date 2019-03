Dieser Junge aus dem südindischen Chennai hat kürzlich die amerikanische Casting Show, "The World's Best" gewonnen. Besondere Fähigkeit von Lydian Nadhaswaram ist sein Klavierspiel. Er kann aber auch mit verbundenen Augen und auf zwei Pianos gleichzeitig spielen. Und auch für die Zukunft hat sich der Teenager nicht unbedingt die einfachsten Herausforderungen herausgesucht: "Mein Ziel ist es, auf den Mond Beethovens "Mondscheinsonate" zu spielen. Und ich möchte der beste Pianist der Welt werden, möchte viele eigene Alben aufnehmen, eigene unabhängige Musikalben, und Komponist für Hollywood-Filme werden, vor allem für Animationsfilme." Sein Vater, der selber Musiker ist, beschreibt, wie er bereits im frühen Kindesalter seines Sohnes ein gewisses Talent festgestellt hat: "Er war 18 Monate alt, als er begann Schlagzeug zu spielen. Er schlug einen richtigen Beat auf den Boden in einer Endlosschleife mit etwa 50-60 Beats pro Minute im gleichen Tempo ohne einen Schlag zu vergessen. Es war erstaunlich. Also habe ich am nächsten Tag angefangen, einzukaufen und in Instrumente für ihn investiert." Mit seinem Erfolg bei der Casting Show "The World's Best" hat der Musik-Schüler eine Millionen Dollar Gage gewonnen und reist nun weiterhin rund um die Welt von Show zu Show bis er vielleicht auch seinen Kindheitstraum erfüllen kann: Nämlich auf dem Mond Beethoven zu spielen.