Wau, was für ein Museum! Es ist nicht primär für Dackel gedacht, sondern dem Dackel als solchem gewidmet. In der Dreiflüssestadt Passau eröffnet dieser Tage eine neue Attraktion: Das nach eigenen Angaben "erste Dackelmuseum der Welt". Die Ausstellung gibt sich dabei ähnlich wie die deutsche Hunderasse - klein, aber oho! Seppi Küblbeck, einer der Museumsbesitzer, sagt, der Dackel sei ein wichtiges Kulturgut, und die Resonanz auf das neue Museum bisher schon großartig: "Die Welt braucht ein Dackel-Museum. Die Dackel sind der Inbegriff für Bayern. Und es gibt keinen Hund, der weltweit so eine Beliebtheit, so einen Bekanntheitsgrad hat wie der Inbegriff für Bayern. Der Dackel." Dackel besitzen bekanntlich ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Und auch das Museum hält sich nicht zurück, nur weil seine Ausstellungsfläche überschaubar ist: Auf Podesten, in Vitrinen und Regalen stellen die Macher viele erdenklichen Exponate zum Thema Dackel oder Dachshund vor. Zu Ostern sollen die Räumlichkeiten am Residenzplatz erstmals ihre Pforten öffnen.