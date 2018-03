Schach macht schlau, das in etwa war dieser Tage an jenem Gebäude in Berlin-Kreuzberg zu lesen. Und drinnen im Haus konnte man sich am Dienstag schlau darüber gemacht haben, dass Schachgroßmeister Fabiano Caruana aus den USA hier das Kandidatenturnier gewann und damit zugleich das Recht, den Weltmeister Magnus Carlsen aus Norwegen im November offiziell herauszufordern. Der in Miami geborene Italo-Amerikaner Caruana ist damit seit Bobby Fischer der erste US-Amerikaner, der in einem Endkampf um die Schachkrone der Männer steht. Und Caruana sagt, er sehe sich durchaus auch in der Tradition des großen Bobby Fischer vor mehr als 40 Jahren: O-Ton: "Also, ich bin gewissermaßen auf halbem Wege. Aber es ist noch immer ....Ich meine, der Traum ist noch immer ziemlich weit entfernt. Aber schon das ist ja, wenn ich zurückdenke, ziemlich viel. Wenn man mir vor dem Turnier gesagt hätte, dass ich auf diese Weise gewinnen würde, dann hätte ich das nicht geglaubt. Klar, ich dachte, ich werde meine Chance haben, aber dann lief es noch besser, als ich erwarten konnte. Es ist ein Traum, der wahr wurde." Caruana ist 25 Jahre und damit rund zwei Jahre jünger als Carlsen. Die beiden sollen im November in London aufeinandertreffen, wo zwölf Partien auf dem Plan stehen.