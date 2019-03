In der Nacht habe es wieder heftige Gefechte in Hodeidah gegeben, in Hörweite, berichtet Ahmed Ghaleb, die Familie habe eng zusammen gelegen, um sich mit ihren Körpern gegenseitig zu schützen. Mit seinen sechs Kindern ist der Familienvater bereits aus dem Zentrum der jemenitischen Hafenstadt nach Norden geflohen, um den Geschossen zu entgehen. Einst besaß er einen Laden, hier haben sie sich aus Resten eine notdürftige Unterkunft errichtet. Sauberes Wasser muss täglich herangeschafft werden. Um alle zu ernähren, begibt sich der Vater auf die Suche nach Gelegenheitsjobs. Die Medikamente für die 19-jährige Tochter, die an einer Atrophie erkrankt ist, sind nicht erschwinglich. "Morgens gibt es bei uns Brot und Tee, nachmittags trockenen Reis, abends wieder trockenes Brot oder irgendetwas. Gemüse haben wir normalerweise keines, manchmal ergattern wir einen Joghurt oder doch etwas gegartes Gemüse für hundert Riyal, um durchzuhalten." Trotz eines im vergangenen Dezember vereinbarten Waffenstillstands für die Hafenstadt Hodeidah flammen die Kämpfe zwischen den mit dem Iran verbündeten Houthi-Rebellen und der von Saudi-Arabien unterstützten Regierung immer wieder auf. Über Hodeidah laufen die meisten Waren- und Hilfslieferungen in den Jemen. Während Millionen Jemeniten nach UN-Angaben humanitäre Hilfe benötigen, streiten die Kriegsparteien darüber, wer die Stadt und die Häfen kontrollieren soll. Im Jemen-Krieg, in den sich die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition vor vier Jahren eingeschaltet hat, sind Zehntausende Menschen ums Leben gekommen. Mehr als zwei Millionen Menschen befinden sich auf der Flucht, so wie Ahmed Ghaleb und seine sechs Kinder.