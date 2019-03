Am dritten Tag in Folge durchforstet die Berliner Polizei am Samstag ein Waldstück in der Nähe der Ortschaft Storkow, Noch immer besteht die Hoffnung auf eine Spur der vermissten Rebecca zu stoßen. Die 15-jährige aus Berlin wird seit dem 18. Februar vermisst. Zuletzt hielt sie sich im Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers auf, der seit einigen Tagen in Untersuchungshaft sitzt. Der 27-jährige Verdächtige äußert sich jedoch nicht zu dem Verschwinden des Mädchens. Bei der Suche waren mehrere Spürhunde und eine Hundertschaft Beamter beteiligt. Die Beamten befragten zudem die Anwohnern in Storkow, südöstlich von Berlin. Seit die Polizei sich vor einigen Tagen mit der Bitte um Hinweise an die Öffentlichkeit gewandt hat und Fotos des Verdächtigen und dessen Auto veröffentlichte, wurden jedoch keine weiteren Einzelheiten bekanntgegeben.