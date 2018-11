Es soll schon vorgekommen sein, dass eine Braut vor dem Traualtar davon läuft. Diese Bräute in Bangkok aber nehmen die Beine in die Hand, um sich eine Traumhochzeit zu sichern. Rund 300 Paare gingen am Samstag beim jährlichen Brautrennen in der thailändischen Hauptstadt an den Start. Den siegreichen Heiratswilligen winkt eine Drei-Sterne-Vermählung, nebst Party und Luxus-Flitterwochen auf die Malediven und ins japanische Sapporo. Das Ganze im Wert von zwei Millionen Baht, umgerechnet mehr als 50.000 Euro. Da kann man schon mal die Rüschen am Brautkleid raffen und lossprinten. Ganz alleine müssen die Bräute den Lauf aber nicht stemmen. Nach zwei Kilometern treffen sie auf ihre Gatten in spe. Huckepack geht's dann den letzten Kilometer bis ins Ziel. Am Ende hatte dieses junge Glück die Nase vorn. "Ich kam als erste an und sagte: 'Wir müssen es schaffen' "Ja, da bin ich um mein Leben gerannt." Teamwork zahlt sich eben aus - hoffentlich merkt sich das Paar diese Weisheit auch für die Ehe. Den anderen bleibt nur übrig, es im nächsten Jahr wieder zu versuchen, nach einer langen Verschnaufpause.