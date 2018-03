Hier im Berliner Olympiastadion treffen sie am Dienstag auf Jogis Jungs. Einen Tag vor dem Testspiel trainierten am Montag die brasilianischen Nationalspieler in der Bundeshauptstadt. Kurz zuvor hatte Ihnen Nationaltrainer Jogi Löw eine vollständige Erholung von ihrer traumatisierenden 7:1 Niederlage im WM-Halbfinale gegen Deutschland bescheinigt. "Brasilien hat sich natürlich die letzten zwei, drei Jahre auch irgendwie wieder gewandelt, neu erfunden, haben zu alter Stärke gefunden. Und von daher sind wir natürlich jetzt auch gerade in der Phase über solche Gegner sehr, sehr glücklich und froh, weil da können wir natürlich auch die Dinge erkennen, die wichtig sind für ein Turnier und können daraus lernen." Für seine Mannschaft habe das WM-Halbfinale von 2014 keinen ähnlichen Erinnerungswert wie für Brasilien. Die Mannschaft habe sich damals recht schnell auf das WM-Finale konzentriert. Trainer Löw gab am Montag auch Auskunft zur Aufstellung gegen die Brasilianer. "Darüber hinaus habe ich ja gesagt, dass Marvin Plattenhardt für Jonas Hector spielt. Ilkay wird auf jeden Fall von Anfang an spielen. Auch Leroy, so weit haben wir uns schon festgelegt. Ob Sami spielen kann, das ist noch fraglich, weil er wird heute Abend schon auch das Abschlusstraining mal angehen. Er hat eine leichte muskuläre Geschichte gehabt. Er wird mal das Warm-Mach-Programm mitmachen, wird versuchen, wird sich ein bisschen herantasten und dann muss man entscheiden." Nach den Brasilianern liefen am Montag dann auch die Deutschen zum Training auf den Platz. Marc-André ter Stegen, der für Nationaltorhüter Manuel Neuer einspringt, wird laut Löw voraussichtlich nur eine Halbzeit gegen Brasilien spielen. Ter Stegen habe ein Problem am Knie, das man ein paar Tage ruhen lassen sollte. Anpfiff in Berlin ist am Dienstag um 20:45.