Zigarettenpause in China - selbst für einen diktatorischen Machthaber scheint im Zug Rauchverbot zu herrschen. Kim Jong-un aus Nordkorea jedenfalls legte auf dem Weg zum Gipfeltreffen mit Donald Trump ein Päuschen ein - um dann, Tausende Schienenkilometer später, am Dienstag in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi einzutreffen. Der Empfang verlief offenbar wunschgemäß, mit roten Teppich und schweren Limousinen. Als letzter aus der Dynastie hatte Kims Großvater Kim Il Sung das Land besucht, das war im Jahr 1964. Angeblich wird der Enkel nun einige Sehenswürdigkeiten besuchen, denen auch der Großvater einen Besuch abgestattet hat. Eigentlicher Anlass der Reise aber ist das zweite Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Mittwoch. Die beiden hatten sich im vergangenen Juni in Singapur getroffen - auch diesmal soll es um die atomare Abrüstung der koreanischen Halbinsel gehen. Die Fortschritte seither dürfen als überschaubar gelten. Auch Trump hat sich bereits auf den Weg gemacht, bestieg am Montag die Air Force One, die wenig später in Richtung Vietnam abhob. In Hanoi wurden die Sicherheitsmaßnahmen derweil verschärft. So mancher in den Straßen der Hauptstadt begrüßt den Besuch der beiden Staatsführer. "Der Gipfel ist eine tolle Gelegenheit für unser Land, der Welt den Reichtum seiner Kultur zu zeigen." "Das ist eine große Ehre für unser Land. Ich hoffe, dass Präsident Trump in Zukunft mehr mit unserem land zusammenarbeiten wird, zu unserem Wohl." Mit dem Gipfeltreffen jedenfalls erwartet die Stadt ein ungleiches Paar, dass sich so schnell wohl nicht mehr blicken lassen wird.