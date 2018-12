Die Demonstrationen der Gelbwesten am Samstag in Paris haben Bilder der Zerstörung hinterlassen. Gregory Caray ist Inhaber eines Möbelladens im Zentrum von Paris, wo am Samstag Autos angezündet und Schaufenster eingeworfen wurden. "Man kann die Bewegung schon verstehen, aber das ist wirklich inakzeptabel. Das geht jetzt schon seit drei Wochen so. Sehen Sie sich um, alles ist kaputt und zerstört. Die Läden hier mussten alle zu machen und Geld dafür ausgeben, alles zu verschließen, und das jedes Wochenende. Wir machen alle Einbußen und am Ende ist es so gewalttätig, dass niemand mehr versteht, was eigentlich los ist, was sie wollen, was sie nicht wollen, das ist überhaupt nicht organisiert." Die seit Wochen andauernden Demonstrationen richten sich in erster Linie gegen die Reformpolitik von Präsident Macron. "Ich weiß nicht, ob es nötig ist, dass Macron zurücktritt, aber er muss seine Meinung ändern, die Niedriglöhne anheben und Steuern senken.", sagt Bertrand Cruzatier, der den Aufräumarbeiten in Paris zusah. Präsident Macron kündigte an, sich am Montagabend mit einer Rede an die Nation zu den Protesten zu äußern.