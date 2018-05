Auch am Tag danach war der Tornado, der am Mittwochabend durch den Kreis Viersen in Nordrhein-Westfalen gezogen war, noch das Gesprächsthema. Der Sturm hatte in mehreren Ortschaften eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Eine Anwohnerin in Schwalmtal filmte das Unwetter aus dem Dachfenster heraus. Ähnliche Bilder entstanden auch in Nettetal. Häuser wurden abgedeckt, Bäume entwurzelt und Fahrzeuge beschädigt. Es hat auch Verletzte gegeben. Dieser Wohnwagen im Viersener Stadtteil Boisheim wurde in eine Gartenhecke geweht. Sein Besitzer ist froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist: "Das war halt der erste Gedanke. Ich habe erst mal geguckt, wo meine Lebensgefährtin war, wo die Kinder waren. Glücklicherweise ist keinem was passiert hier. Keiner hat irgendwie Schaden genommen, und das ist eigentlich die Hauptsache in dem Moment." Hier in Boishheim, einem Ortsteil mit rund 2000 Einwohnern, waren ein Wohngebiet und der Friedhof von dem Sturm betroffen. Durch Hagel und Sturmböen waren Dutzende Dächer abgedeckt worden. Die Lage sei bedrohlich gewesen, sagt dieser Mann. "Es hörte sich nur wahnsinnig gefährlich an. Ich habe auch nur aus dem Fenster geschaut, und da sah ich eine gelbe, drehende Wand auf mich zu kommen. Es flog alles: Bäume, Büsche, Ziegel, alles flog durch die Luft, und dann kam die gelbe Wand zu unserem Haus. Dann sah man gar nichts mehr. Man hörte nur, wie die Ziegel runter kamen. Es knallte und knisterte. Das Geräusch dabei, ich hatte Angst, richtiggehend Angst." Noch am Mittwochabend sei sichergestellt worden, dass keines der betroffenen Häuser einsturzgefährdet sei, hieß es. Mit Hilfe provisorischer Abdichtungen hätten alle Einwohner die Nacht zu Hause verbringen können. Bereits unmittelbar nach dem Unwetter hätten sich Versicherungsvertreter vor Ort ein Bild vom Ausmaß der Zerstörungen gemacht. Bis es hier erste verlässliche Zahlen gibt, wird es erfahrungsgemäß noch einige Zeit dauern.