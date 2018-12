Nach fünf Verlusttagen haben sich Anleger am Dienstag wieder an die Aktienmärkte zurückgetraut. Der Dax startete heute Morgen 0,8 Prozent fester in den Handel. Für etwas Zuversicht sorgte, dass sich die USA und China im Handelsstreit wieder aufeinander zu bewegten. Jedoch schwelte weiterhin die Sorge um den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU). Die britische Premierministerin Theresa May hatte am Montag eine geplante Abstimmung im Parlament verschoben. Vorerst bleibt dadurch die Unsicherheit darüber, ob es zu einem harten Brexit kommen könnte, dessen wirtschaftliche Folgen noch nicht abschätzbar sind. Chef-Ökonom der Julius Baer Bank, David Kohl sagte am Dienstag: "Unsicherheit an allen Ecken, muss man sagen, vom Brexit natürlich, von Italien, natürlich auch im Handelsstreit zwischen USA und China bei den anderen Handelskonflikten ist es ja eher ruhig geworden, das heißt diese Unsicherheiten auf der politischen Ebene sind auf einer Seite da, aber dann auch, was fängt man an mit dieser Korrektur, die wir an den Märkten gesehen haben, ist das schon genug, kann man sich wieder orientieren an den doch recht robusten Gewinnzahlen der Unternehmen und hier wieder Atem holen. Da ist es wahrscheinlich noch zu früh und das insbesondere die Konjunktur, also die Wirtschaftsdynamik, die hier nicht stark genug ist, um diese ganzen politischen Unsicherheiten, Irritationen, zu kompensieren." Aufgrund dieser Entwicklungen lasse auch eine erhoffte "Jahres-End-Rallye noch auf sich warten", so Kohl.