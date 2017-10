Aufsehenerregende Diamanten

Diamantenfieber weltweit. Dieser außergewöhnlich große pinke Diamant soll im November in Genf unter den Hammer kommen. Am Montag wurde er vorab in Hongkong vorgestellt. Brett O'Connor, Schmuckspezialist bei Sotheby's. "Der "Raj Pink" ist ein 37-karätiger "fancy intense pink" Diamant. Es ist der größte "fancy intense pink" Diamant, den das Gemmologische Institut von Amerika je bewertet hat, ein außergewöhnlich seltener Stein, der auf 20 bis 30 Millionen US-Dollar geschätzt wird." Diese zwei Schmuckstücke sind nicht pink und werden daher voraussichtlich etwas günstiger zu haben sein, blicken aber auf eine ganz besondere Geschichte zurück: Die beiden gelben Diamanten sollen Prinzessin Katharina Henckel von Donnersmarck, der zweiten Frau von Guido Henckel von Donnersmarck, gehört haben. Die Edelsteine werden auf bis zu 14 Millionen US-Dollar geschätzt. "Sie haben eine sehr interessante Geschichte. Sie sind wahrscheinlich aus dem frühen oder mittleren 19. Jahrhundert. Ihre berühmte Geschichte beginnt Mitte des 19. Jahrhunderts, als ein junges Mädchen aus Russland nach Paris reist, um die Welt zu erobern." Dieser Rohdiamant sieht zwar noch nicht so edel aus wie die anderen, wird aber sicherlich Tausenden Menschen in Erinnerung bleiben. Und zwar nicht nur wegen des imposanten Gewichts von 709 Karat. Der Stein wurde im März im Westen Sierra Leones gefunden und soll von der Regierung versteigert werden. Mehr als die Hälfte des Erlöses soll zum Bau von Straßen, Schulen und Krankenhäusern, der Aufbereitung von Wasser und der Stromversorgung in der Region genutzt werden, in der der Diamant entdeckt wurde. Martin Rapaport, der Vorsitzende der Firma, die die Versteigerung des Diamanten organisiert. "Das ist kein Diamant wie jeder andere. Das ist ein Diamant, der Zehntausenden von Menschen zugutekommen wird, die extremen arm sind. Wir sprechen über Menschen, die kein sauberes Wasser, keinen Strom, keine Schulen, keine medizinischen Einrichtungen, nicht einmal Brücken haben, um das Dorf zu verlassen, wenn die Regenzeit einsetzt. Dieser Diamant ist deswegen sehr speziell." Das bisherige Höchstgebot von 7,8 Millionen US-Dollar aus einer ersten Auktion hat die Regierung Sierra Leones abgelehnt. Der sogenannte "Peace Diamond" soll nun im Dezember in New York erneut angeboten werden.