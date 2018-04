Das Bundeskabinett der großen Koalition kommt an diesem Dienstag im brandenburgischen Meseberg zur ersten Klausurtragung dieser Legislaturperiode zusammen. Bei dem zweitägigen Treffen der Bundesminister wollen sich CDU, CSU und SPD ein gemeinsames Arbeitsprogramm für die kommenden Monate geben. Zudem sollen die atmosphärischen Störungen beseitigt werden, die es in den vergangene Tagen zwischen den drei Parteien gegeben hatte. Am Dienstag soll zunächst über das Thema Arbeit gesprochen werden. Dazu kamen auch der Arbeitgeber-Präsident Ingo Kramer und der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann nach Meseberg. Wirtschaftsminister Peter Altmaier: Es war eine sehr sachliche Diskussion, es war eine gute Diskussion. Wir haben auch über Projekte gesprochen, die wir in den nächsten Tagen und Monaten in diesem Bereich auf den Weg bringen wollen. Und alles in allem war es ein sehr gelungener Auftakt, der Kabinetts-Klausur und hat deutlich gemacht, dass sehr viel Arbeit vor uns liegt." Am Nachmittag sind Diskussionen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg über europa- und sicherheitspolitische Fragen geplant.