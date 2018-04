Auf den ersten Blick könnte man denken, dies sei eine ganz normale Band, die Musik macht. Aber wenn man genauer hinschaut, dann kann man erkennen, dass es sich hier nicht um die üblichen Instrumente handelt. Die polnische Band aus Krakau nennt sich dann auch die "Recyling Band" und dahinter steckt das Konzept, dass alle Instrumente aus Abfall hergestellt wurden. Kein Wunder also, dass so mancher Zuschauer etwas verwundert reagiert, wie Bandgründer und Gitarrist Kamil Kedzierski kürzlich berichtete: "Wer uns zum ersten Mal sieht, guckt ziemlich ungläubig. Bis zu dem Moment, wenn wir anfangen zu spielen, werden wir als ein seltsames Phänomen behandelt, wie zum Beispiel Zirkusartisten. Aber nur bis zu den ersten Tönen. Sobald die ersten Akkorde zu hören sind, ist die Überraschung riesig und alle Zweifel verflogen." Bandmitglied Piotr Bolanowski beschreibt den Sound dann so: "Sicher haben diese Instrumente kleine Unvollkommenheiten. Aber, wenn es um die Klangdimension selbst geht, ist es um so cooler für uns, dass wir etwas auf Instrumenten spielen können, die wir selbst erschaffen haben, die wir den Menschen zeigen können. Und die Leute sind wirklich daran interessiert, dass man so etwas selbst bauen und damit spielen kann. Wir haben den Eindruck, dass wir besonders interessant sind, weil wir alle Instrumente selbst erschaffen haben." Angefangen haben die Musiker und Bastler vor rund sieben Jahren und nun können sie bereits auf über 50 selbstkreierte Musikinstrumente zurückgreifen. Und genauso unterschiedlich wie die Instrumente ist auch der dargebotene Sound, den die Musiker selbst als eine Mischung aus Rock, Jazz, Soul und Techno beschreiben.