Ab Donnerstag können die in Deutschland lebenden Türken ihre Stimme für die Präsidenten-und Parlamentswahl in der Türkei abgeben. Bei den vorgezogenen Wahlen am 24. Juni wird in der Türkei zugleich der Präsident und das Parlament gewählt. So wie hier im türkischen Konsulat in Frankfurt können die Wählerinnen ihre Stimmen in 13 deutschen Städten abgeben. Die Türken in Deutschland bilden die größte Gruppe der Auslandstürken. Nach Angaben der türkischen Botschaft leben hier rund 1,4 Millionen Wahlberechtigte. Die Erwartungen an den Wahlausgang sind ganz unterschiedlich. Stimmen von Wählern aus Frankfurt: "Es wird nicht knapp, nein, definitiv nicht. Also, das Ergebnis wird schon eindeutig sein, aber ich denke mal so 70 zu 30.") ZWISCHENFRAGE AUS DEM OFF: Also, Sie glauben, dass es Erdogan wieder wird auf jeden Fall? "Auf jeden Fall. Definitiv. Weil, im Moment macht er das Beste für das Land und nicht jemand anders." "Es wird eine zweite Wahl geben. Das ist meine Meinung oder das sehe ich voraus. Aber Erdogan wird gewinnen. Das steht schon Mal fest." "Es wird schon knapp, würde ich sagen. Aber, wir hoffen mal das Beste für die Türkei." Nach Angaben der türkischen Generalkonsulate werden die Wahllokale bis zum 19. Juni geöffnet sein. Eine Briefwahl sei nicht möglich, hieß es. Da mehr als fünf Prozent der türkischen Wähler im Ausland leben, können ihre Stimmen wahlentscheidend sein. Insgesamt treten zu den Parlamentswahlen acht Parteien an. Sechs Kandidaten, darunter Erdoğan, treten bei den Präsidentschaftswahlen an. Derzeit hat kein Kandidat in den Umfragen die absolute Mehrheit an Stimmen, weshalb eine Stichwahl zwei Wochen später notwendig sein könnte.