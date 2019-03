Mindestens drei Menschen kamen im mittleren Westen der USA durch massive Überschwemmungen ums Leben. Heftige Stürme aus Richtung der Rocky Mountains hatte die Fluten begünstigt. Behörden suchten nach zwei weiteren Vermissten, nachdem es am Wochenende bereits umfangreiche Rettungsaktionen gegeben hatte und Sandsäcke zum Eindämmen der Wassermassen verteilt worden waren. Iowas Gouverneurin Kim Reynolds verhängte den Ausnahmezustand. Auf diesen Luftaufnahmen ist zu sehen, wie die Überschwemmungen den Sitz einer Firma für Landwirtschaftliche Fahrzeuge schädigte. Die Besitzer sagten, ihr Verlust sei bisher schwer abzuschätzen, vor allem, weil der Wasserstand bisher unverändert hoch sei. "Ein Mitarbeiter vom Katastrophenschutz, der seit 13 Jahren im Dienst ist, sagte, er hat so etwas noch nie gesehen. Aus allen Richtungen wurden die bisherigen Erhebungen übertroffen." Auch in Nebraska herrschte der Ausnahmezustand. In Gebieten entlang des Missouri River mussten Menschen evakuiert werden. Der Nationale Wetterdienst sagte, höhere Temperaturen könnten nun dazu führen, dass die Schneeschmelze sich nun schneller vollziehen könnte, was den bereits angestiegenen Pegel der Flüsse noch weiter steigen lassen wird. Der Nationale Wetterdienst rechnet unter Umständen mit weiteren Evakuierungen und fürchtet die Konatminierung von Trinkwasser.