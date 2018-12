Gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei am Sonntag in der belgischen Hauptstadt Brüssel. Nach Angaben der Polizei hatten zuvor mehr als 5000 Menschen gegen den UN-Migrationspakt demonstriert. Zu der Kundgebung hatten rechtsextreme Gruppen aufgerufen. Medienberichten zufolge sollen einige Teilnehmer versucht haben, ins Gebäude der EU-Kommisson einzudringen. Es habe Dutzende Festnahmen gegeben. Die Polizei setzte Tränengas und einen Wasserwerfer ein. Zeitgleich zu den Protesten, gab es im Zentrum von Brüssel eine Gegendemonstration. An dieser sollen sich rund 1000 Menschen beteiligt haben. Im Streit über den UN-Migrationspakt war zuletzt in Belgien die Regierungskoalition zerbrochen. Die flämische Regionalpartei N-VA verließ das Bündnis, weil Ministerpräsident Michel das Abkommen unterzeichnet hatte. Der rechtlich nicht bindenden Pakt, stellt erstmals weltweite Standards für die Behandlung von Migranten auf. Im Mai stehen in Belgien Parlamentswahlen an.