Es ist ein buchstäblich bunter Protest in Barcelona. Unterstützer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung bewerfen spanische Polizisten mit Farbpulverbeuteln. Ein Bild, das man sonst hauptsächlich vom indischen Holi-Fest kennt. Mit dem fröhlichen Frühlingsfest der Hindus hat diese Farbattacke allerdings nichts zu tun. Die Aktion soll an den ersten Jahrestag des katalanischen Unabhängigkeitsreferendums erinnern. Am 1. Oktober 2017 hatten die Katalanen gegen den Willen der Zentralregierung in Madrid über eine Abspaltung Kataloniens von Spanien abgestimmt. Ende Oktober erklärte das Regionalparlament die Unabhängigkeit und wurde daraufhin von Madrid abgesetzt. Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont floh nach Belgien. In Barcelona demonstrierten am Samstag Tausende Menschen für und gegen die Unabhängigkeit Kataloniens. Dabei kam es zu Ausschreitungen und Zusammenstößen mit der Polizei. Die Katalanen sind in der Frage der Unabhängigkeit tief gespalten. Einer Umfrage vom Juli zufolge sind fast 47 Prozent der Katalanen für und knapp 46 Prozent gegen eine Abspaltung von Spanien.