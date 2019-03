Sollen sich Bundesligavereine in Zukunft finanziell an Polizeieinsätzen beteiligen, die bei sogenannten Risikospielen durchgeführt werden? Die Antwort auf diese Frage erörtert das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in einer mündlichen Verhandlung seit Dienstagmorgen. Bremens Innensenator Ulrich Mäurer von der SPD und der Chef der deutschen Fußball-Liga (DFL) Reinhard Rauball schüttelten sich im Gerichtssaal die Hand. Über die Frage, ob die regelmäßig anfallenden Kosten weiterhin nur Ländersache sein sollen, sind sich die Vertreter beider Seiten uneinig. Reinhard Rauball findet: "Dass das Monopol hier beim Staat bleiben muss und dass das auch durchaus gerechtfertigt ist, weil etwa die Bundesliga-Vereine im Milliardenbereich Steuern und Abgaben zahlen und durchaus durch die Beschäftigung von einer Vielzahl von Personen und Menschen etwas leisten. Und der Fußball ist nach wie vor mitten in der Gesellschaft verankert." Dem widersprach Mäurer: "Unsere Argumente sind, dass es nicht angehen kann, dass eine Liga inzwischen weit über 4,4 Milliarden Einnahmen jedes Jahr realisiert. Und dass der Steuerzahler die gesamten Kosten - es geht ja nicht darum, dass wir alles abkassieren wollen, sondern es geht um die wenigen Hochrisikospiele. Und da ist es allemal angemessen, dass sich die DFL daran beteiligt." Im Detail geht es um eine Gebührenverordnung des Bundeslandes Bremen für Kosten eines Einsatzes vor vier Jahren bei einem Derby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV. An mehreren Orten in Bremen kam es zu Auseinandersetzungen zwischen rund 4.500 HSV-Fans und 1.000 Polizisten. Drei Beamte sowie mehrere Fans wurden dabei verletzt, berichteten Medien. Ein Urteil wird am Freitag erwartet.