In Athen ist es nach einem Gedenkmarsch am Samstag zu Ausschreitungen gekommen. Zunächst hatten einige Tausend Menschen an einen Studentenprotest 1973 erinnert, der zum Ende der Militärherrschaft in Griechenland beigetragen hatte. Dabei waren an der Polytechnischen Hochschule damals zahlreiche Studenten getötet worden. Im Anschluss an das Gedenken am Samstag lieferten sich hier Demonstranten und Polizei Straßenschlachten. Dabei wurden nach Polizeiangaben mindestens zwei Personen festgenommen.