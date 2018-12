Brennende Müllcontainer und Barrikaden am Donnerstagabend in Griechenlands Hauptstadt Athen. Hier und in anderen Städten des Landes kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Die Demonstranten warfen Molotow-Cocktails, Steine und Feuerwerkskörper. Die Polizisten setzen Tränengas, Blendgranaten und Wasserwerfer ein. Medienberichten zufolge gab es mehrere Verletzte und Festnahmen. Anlass für die Demonstrationen im ganzen Land war der Tod eines 15-jährigen Jugendlichen vor zehn Jahren. Dieser war im Jahr 2008 von einem Polizisten erschossen worden. Sein Tod hatten die schwersten Unruhen in Griechenland seit Jahrzehnten ausgelöst. Vor Beginn der Ausschreitungen hatten Tausende Griechen an seinen Tod erinnert. Die Demonstranten kritisierten aber auch die Arbeits- und Perspektivlosigkeit im Lande.