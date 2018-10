Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Demonstranten am Montagabend vor dem katalonischen Regionalparlament in Barcelona. Die Polizisten setzten Schlagstöcke und Gummigeschosse ein, die Demonstranten warfen mit Gegenständen. Meldungen über Verhaftungen und Verletzte gab es zunächst nicht. Zuvor hatten in Barcelona Zehntausende Menschen an das vor einem Jahr gescheiterte katalanische Unabhängigkeitsreferendum erinnert. Sie schwenkten gelb-rot-blaue Fahnen der Separatisten und riefen "Kein Vergeben, kein Vergessen". Andere zündeten Rauchbomben und Feuerwerkskörper. Nach Umfragen ist die Bevölkerung der autonomen Region nach wie vor in zwei annähernd gleich große Teile von Befürwortern und Gegnern einer Trennung von Spanien gespalten. Auch am Wochenende war es zu Zusammenstößen gekommen.