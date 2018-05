Steinwürfe und Tränengas am 1. Mai in San Juan, der Hauptstadt von Puerto Rico. Tausende waren am Dienstag gegen die Sparpläne der Regierung auf die Straße gegangen. Von den Kürzungen betroffen sind unter anderem die Renten, Hilfen für Hurrikan-Opfer und das Bildungssystem. "Ich bin hier, um für die Rechte und die Zukunft der Insel zu kämpfen, aber besonders für die Bildung. Ich bin Lehrerin und bin hier, um für eine bessere Zukunft für meine Schüler zu kämpfen." Zu den Ausschreitungen kam es nach lokalen Medienberichten, nachdem Demonstranten die Polizisten mit Gegenständen beworfen haben sollen. Neben Tränengas soll die Polizei auch Gummigeschosse eingesetzt haben. Ähnliche Bilder kamen am 1. Mai auch aus Honduras. Hier richtete sich der Zorn der Demonstranten gegen die Präsidentenwahl im vergangenen Jahr. Viele Kritiker werfen dem umstrittenen Präsident Hernandez Betrug und Korruption vor. Proteste gab nicht nur in der Hauptstadt Tegucigalpa, sondern auch in anderen Städten des Landes.