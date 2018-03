Heiko Maas ist Deutschlands neuer Außenminister. Nachdem er am Mittwoch gemeinsam mit den übrigen 14 Ministerinnen und Ministern vereidigt wurde, sprach er bei seiner Antrittsfeier im Auswärtigen Amt. Der 51-jährige SPD Politiker aus dem Saarland sagte, er sei aus ganzem Herzen Europäer und wolle sich als Minister auch weiter dafür einsetzen Spaltungen innerhalb Europas zu überwinden. (HEIKO MAAS, SPD) "Aber übrigens nicht nur aus Leidenschaft für Europa, sondern auch aus Realismus" Beim Thema internationale Staatengemeinschaft warnte Maas vor Abschottung, er wolle Deutschlands wachsender Verantwortung in der Welt gerecht werden. Seinem Vorgänger, Siegmar Gabriel, fiel der Abschied dem Anschein nach nicht leicht. (SIGMAR GABRIEL, SPD) "Ich glaube, dass Heiko Maas ein exzellenter Außenminister ist und wird. Lieber Heiko, ich wünsche dir dabei jeden Erfolg. Lieber Heiko liebe Kolleginnen und Kollegen, mir war es eine Ehre deutscher Außenminister und damit auch Leiter dieses Hauses zu sein, es hat Spaß gemacht hat. Ich hoffe Ihnen auch. Ich jedenfalls will es nicht verheimlichen, dass es schön war. Vielen Dank. macht es gut und alles Gute. Sie haben das Wort." Schon während der Regierungsbildung hatte Gabriel allerdings gesagt, mit Maas als Nachfolger könne er sein Amt mit gutem Gefühl verlassen. Er selbst war im Januar 2017 als Außenminister angetreten. Gleich im Anschluss an die Veranstaltung flog Heiko Maas nach Paris, um den Schulterschluss mit seinem Französischen Amtskollegen Le Drian zu suchen.