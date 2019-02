Mit dem Pipeline-Projekt scheint es doch weiter voranzugehen: Die EU-Mitgliedsstaaten haben den Kompromissvorschlag von Deutschland und Frankreich zur Reform des EU-Gasmarktes angenommen, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag deutlich machte. Laut Angaben eines EU-Diplomaten in Brüssel stellten sich die Botschafter der 28 Mitgliedsstaaten nahezu einstimmig hinter den Vorstoß aus Berlin und Paris. Damit steigen die Chancen auf eine Umsetzung des umstrittenen Gas-Pipelineprojekts Nord Stream 2 deutlich. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier von der CDU zeigte sich am Freitag in Wiesbaden erleichtert in Sachen "Pipeline". O-TON BUNDESWIRTSCHAFTSMINISTER PETER ALTMEIER (CDU) ("Es ist ein sehr schwieriges Thema, aber es ist sehr wichtig, dass Frankreich und Deutschland gemeinsam vorgegangen sind, dass wir uns nicht zerstritten haben über dieses Thema. Das zeigt, dass die deutsch-französische Zusammenarbeit funktioniert, dass der Vertrag von Aachen erste Früchte trägt. Das ist ein ermutigendes Zeichen für ganz Europa. Wir brauchen eine sichere Energieversorgung. Wir brauchen eine sichere Gasversorgung und wir brauchen auch Versorgungsunabhängigkeit, damit wir nicht erpressbar sind. Das alles können wir leisten. Das alles können wir erreichen." Um die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 war ein heftiger politischer Streit entbrannt. Die aus zwei parallel laufenden Leitungssträngen bestehende Pipeline, die Gas von Russland nach Deutschland transportieren soll, trifft in Anrainerstaaten und in den USA auf Widerstand.