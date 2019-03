Ein heiliger Engel, der das Böse zu Boden drückt - oder das Monster, das zu Mitternacht aus seinem Grab aufersteht, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Michael Jackson. "The King of Pop". Eine Wanderausstellung, die zahlreiche Darstellungen und Porträts des verstorbenen Weltstars zeigen, war am Freitag zum ersten Mal für das Publikum in Bonn zu sehen. Werke des Fotografen David LaChapelle sowie aus der Factory von Andy Warhol, wurden von den Besuchern auf unterschiedliche Weise wahrgenommen. Neue Vorwürfe gegen Jackson, Kinder sexuell missbraucht zu haben, überschatten die Kunst. "Man muss das irgendwie trennen. Also ich gehe jetzt nicht mit so einer anderen Blickweise in die Ausstellung hier rein, sondern betrachte wirklich nur als Künstler, und was er dann als Mensch im Endeffekt war, wissen wir ja selber alle nicht." "Das Thema hat es ja schon immer gegeben, das spukt in jedem Kopf weiterhin. Und ich persönlich kann das absolut trennen und ich wusste auch, dass es hier keine Hommage ist oder eine Verherrlichung, sondern es ist der Künstler an sich und so betrachte ich das Ganze auch." "Er ist eine kaputte Persönlichkeit. Und ich finde, das zeigt diese Ausstellung." "Als Fan hat man ein anderes Wissen, geht da auch anders dran, und in den Medien wird leider oftmals das Negative in den Vordergrund gesetzt und das überschattet auch Fakten, die einfach da sind. Und das finde ich schade." Zwei heute erwachsene Männer hatten in der Fernseh-Dokumentation "Leaving Neverland" schwere Vorwürfe gegen Jackson erhoben, sie als Kinder misshandelt zu haben. Jacksons Familie hat die Vorwürfe zurückgewiesen und Klage gegen den Sender HBO eingereicht. 2005 war Jackson in einem Prozess von Vorwürfen, einen 13-jährigen Jungen belästigt zu haben, freigesprochen worden. 2009 starb der Weltstar im Alter von 50 Jahren an einer Überdosis rezeptpflichtiger Medikamente. Im Vorfeld fanden Diskussionen über eine mögliche Cancellung der Schau in Bonn statt. Die Bundeskunsthalle sah aber keinen Grund darin. Das Phänomen Michael Jackson werde nach Angaben des Intendanten auf unterschiedliche Arten und Weisen dargestellt. Zudem werde eine Plattform weggenommen, um über das Thema zu reden, hieß es. Die Wanderausstellung ist noch bis 14. Juli in der ehemaligen Bundeshauptstadt zu sehen. Zuvor war sie bereits zu Gast in London und Paris. Nach Bonn soll es weiter nach Finnland gehen.