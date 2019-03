Ehemalige DDR-Bürger werden vielleicht wissen, wie omnipräsent die Stasi war. Heute, rund 30 Jahre nach dem Zerfall des sozialistischen Regimes, will eine Multimedia-Ausstellung in Berlin ihren Besuchern zeigen, wie eng das Netz der Staatssicherheit im Ostteil der Stadt wirklich war. Andreas Engwert, Kurator der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen: "Ich hoffe natürlich, mit dem Konzept auch Leute anzusprechen, die sich vielleicht gar nicht so sehr für das Thema Stasi interessieren, aber die vielleicht genau angelockt werden, um zu schauen und zu entdecken, was war in meinem eigenen Kiez, was gibt es da für Dinge, die ich sonst in meinem täglichen Leben gar nicht so wahrnehme. Die kann man eben hier entdecken." Der Besucher erhält während der Ausstellung ein Tablet und kann damit über eine 170 Quadratmeter große Ausstellungsfläche gehen, die ein Luftbild von Berlin darstellt. Über das Gerät erhält er genauere Informationen über einen bestimmten den Bereich. "In Ost-Berlin gab es sehr viele konspirative Wohnungen, sogenannte, die von der Stasi genutzt wurden. Es muss nicht immer eine leerstehende Wohnung sein, manchmal ist es auch nur ein Zimmer gewesen, beispielsweise in einer bestehenden Wohnung. Und diese Wohnungen dienten als Treffpunkt, beispielsweise wenn sich ein Führungsoffizier, ein hauptamtlicher Stasi-Mitarbeiter, mit einem IM, also einem Inoffiziellen Mitarbeiter, getroffen hat. Dann fand das häufig in diesen konspirativen Wohnungen statt." Wo saßen die Spezialabteilungen für Telefonüberwachung oder für die Postkontrolle? Wo wurden Polizeieinsätze und Verhaftungen durchgeführt? Fragen, die der Kurator in Einzelfällen beantworten möchte. Die Ausstellung zeige ein breites Spektrum von Mitteln und Methoden, die die Stasi angewandt hat, so Engwert. Ein Jahr lang wird die Schau "Stasi in Berlin - Überwachung und Repression in Ost und West" täglich von 9 bis 18 Uhr zu sehen sein. Der Eintritt ist frei.