Das mühsam geschnürte Diesel-Konzept der Bundesregierung könnte am Widerstand der deutschen Autokonzerne scheitern. Zwar wollen die Konzerne die Flotten-Erneuerung mit Umtauschprämien vorantreiben, eine Nachrüstung älterer Diesel traf aber am Dienstag auf Skepsis bis Widerstand in den Chefetagen der Autokonzerne in Deutschland. Die Regierungschefs von Hessen und Bayern, Volker Bouffier von der CDU und Markus Söder von der CSU, zeigten sich dennoch zufrieden mit dem Kompromiss: O-TON HESSISCHER MINISTERPRÄSIDENT VOLKER BOUFFIER (CDU) ("Wenn die Bundesregierung und der Koalitionsausschuss sich jetzt festgelegt hat, dass zum Beispiel alle Kommunalfahrzeuge, die Busse, die Müllwagen und was weiß ich alles, entsprechend umgerüstet werden können, und die Industrie hier 80 Prozent bezahlt, ist das schon gut. Wir glauben dass die 100 Prozent bezahlen müssen. Aber dort ist die Bundesregierung ja noch im Verhandeln.") O-TON MARKUS SÖDER (CSU), BAYERISCHER MINISTERPRÄSIDENT (" Aber ich denke, die Grundsignale sind schon wichtig. Zum Einen einmal, insbesondere beim Diesel, das Signal, dass die Diesel-Fahrer nicht belastet werden, dass jetzt ein abgestimmtes System da ist, dass auch Fahrverbote vermeiden soll und letztlich auch in die Zukunft weist - das halte ich schon für richtig.") Ganz anders sehen das Verbraucherschützer hierzulande, wie zum Beispiel Marion Jungbluth von "Verbraucherzentrale Bundesverband": O-TON MARION JUNGBLUTH, VERBRAUCHERZENTRALE BUNDESVERBAND ("Die Einigung des Koalitionsausschusses ist aus Verbrauchersicht eine Enttäuschung. Denn für private Diesel-Besitzer ist das Ergebnis eigentlich nichts Neues. Die Umtausch-Prämien hatten die Hersteller schon vorher großartig und vollmundig angekündigt. Das war bekannt. Und die Hardware-Nachrüstung steht auch nach wie vor in den Sternen, denn der wichtige Hinweis zur Kostenübernahme, die ist ja bisher gar nicht eingetreten. Also, insofern ist für private Diesel-Besitzer nicht klar, ob diese Möglichkeit überhaupt realistisch ist.") Kanzlerin Angela Merkel hatte ein neues Diesel-Konzept mit Nachrüstungen für alte Fahrzeuge verlangt, da zuletzt in Frankfurt am Main Fahrverbote wegen hoher Stickoxid-Belastung im Raum standen.