Autokorso für Deniz Yücel am Mittwoch in Berlin. Vor einem Jahr wurde der deutsch-türkische Journalist in der Türkei festgenommen, seitdem sitzt er in Istanbul hinter Gittern. Dem Journalisten wird "Terrorpropaganda" und die "Aufwiegelung der Bevölkerung" vorgeworfen. Yücel hatte sich am 14. Februar 2017 der Polizei in Istanbul zur Befragung gestellt und war in Gewahrsam genommen worden. Bis heute hat die Staatsanwaltschaft keine Anklageschrift vorgelegt. Bundesregierung und Bundespräsident hatten wiederholt die Freilassung Yücels verlangt. Amnesty International und diejenigen, die für ihn auf die Straße gehen, sehen in seiner Inhaftierung einen Verstoß gegen die Menschenrechte: "Erstens bin ich eine Freundin von Deniz. Und ich bin mit einem Journalisten verheiratet und beobachte das jetzt seit einem Jahr. Und hätte mir nicht vorstellen können, also damals, als er ins Gefängnis gekommen ist, haben wir gedacht, na ja gut, er kommt in zwei Wochen wieder raus. Und das man einfach ins Gefängnis kommt, weil man seine Arbeit als Journalist macht, finde ich skandalös. Auch in der Heimatstadt von Deniz Yücel, in Flörsheim am Main, gingen die Menschen am Mittwoch aus Protest gegen seine Inhaftierung auf die Straße. In Flörsheim leben Yücels Eltern und seine Schwester. Einmal im Monat versammeln sich in der südhessischen Stadt vor der Stadthalle Dutzende Menschen, um für seine Freilassung zu demonstrieren. Die große Anteilnahme an seinem Schicksal tue ihrem Bruder gut, sagt Ilkay Yücel: "Geholfen hat das auf jeden Fall. Also es gibt uns als Angehörigen aber auch ihm selbst sehr viel Kraft zu wissen, dass er nicht allein ist und dass er nicht vergessen wird. Das ist enorm wichtig. Ob es etwas bringt, ob es ihn aus dem Gefängnis rausholt, das mag ich bezweifeln. Aber zumindest ist diese Unterstützung, diese Solidarität, die von Anfang an gezeigt wird, sehr wichtig." Zuletzt gab es wieder positive Signale. Er hoffe, dass Yücel in kurzer Zeit freigelassen werde, sagte der türkische Ministerpräsident Yildirim in einem ARD-Interview. Yildirim wird am Donnerstag in Berlin erwartet.