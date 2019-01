Die Angriffe von Autokraten auf die Menschenrechte stoßen auf Gegenwehr - So das Fazit des globalen Jahresreports der Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch, der am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Keneth Roth, vom Vorstand der Organisation, fasst zusammen - "Interessant ist, dass diese Gegenwehr in ganz vielen Ländern stattfindet, sogar in solchen wo derzeit die schlimmsten Gräueltaten begangen werden." In Syrien etwa, wo die Regierung willkürlich Zivilisten bombardiert, im Jemen, dem Ort der momentan schlimmsten humanitären Katastrophe, wo die von Saudi-Arabien angeführte Koalition Millionen Menschen an den Rand des Hungertots bringt, in Myanmar. "An all diesen Orten konnten wir beobachten, dass sich mehrere Regierungen zusammengeschlossen haben, um effektiven Druck zur Verteidigung der Opfer aufzubauen." Im Bezug auf die Europäische Union sagte Kenneth Roth, die größten Probleme für die Grundsteine freiheitlicher Demokratie sehe er in Polen und Ungarn. Viktor Orban und seine angestrebte Staatsform der "illiberalen Demokratie" würde bedeuten, dass er die gegenseitige Kontrolle demokratischer Institutionen unterwandern wolle. "Die EU ist gut darin sich für Menschenrechte einzusetzen, bevor Länder beitreten, aber lausig, wenn Länder erstmal beigetreten sind." Die deutschen Politiker, Kanzlerin Angela Merkel und Bundesaußenminister Heiko Maas lobte Roth. Sie haben Russland, China und die Türkei für die Unterdrückung der Opposition kritisiert.