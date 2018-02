HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet: O-Ton Matthias Wissmann, Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA): "Wir begrüßen es sehr, dass das Bundesverwaltungsgericht sich ausdrücklich gegen generelle Fahrverbote ausgesprochen hat und Fahrverbote nur in Ausnahmen zulassen will. Wir halten es auch für sehr richtig, dass das Bundesverwaltungsgericht nachhaltig darauf Wert legt, dass im Falle von ausnahmsweise erfolgenden Fahrverboten Rücksicht genommen wird auf die soziale Situation und eine Differenzierung vorgenommen wird. Ich denke beispielsweise an Berufspendler, ich denke an Menschen, die auf das Auto angewiesen sind. SCHNITT. Das Problem der Entscheidung besteht darin, dass in einzelnen Städten unterschiedliche Regelungen getroffen werden könnten. Das sehen wir mit Sorge. Denn ein Flickenteppich unterschiedlichster Regelungen würde natürlich die Autofahrer verunsichern. Deswegen hoffen wir, dass es zu einer vernünftigen, bundeseinheitlichen Regelung kommt. SCHNITT. Es ist eigentlich ganz erstaunlich, dass nach Hardware-Nachrüstungen von einigen gerufen wird, obwohl jeder weiß - zeigt übrigens auch jedes Gutachten, auch das jüngste Gutachten aus Württemberg -, dass Hardware-Nachrüstungen zu einer Erhöhung des Verbrauchs des Fahrzeugs und damit zu einer Erhöhung der CO2-Emissionen führt. Also die gleichen Leute, die sonst sagen, Klimaschutz ist wichtig, rufen nach Hardware-Nachrüstungen, wissend, es führt zu einer Erhöhung der CO2-Emissionen. Und dann muss man wissen, Hardware-Nachrüstungen im Unterschied zu Software-Updates brauchen eine wesentlich längere Zeit. Die Genehmigungsverfahren sind viel komplexer. Der Aufbau der technischen Voraussetzungen ist wesentlich schwieriger, so dass wir der Meinung sind, Software-Updates sind die schnelle, die klügere und die sehr effiziente und wirksame Lösung."