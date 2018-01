Der Publizist Michael Wolff hat sein umstrittenes Buch "Fire and Fury" entschieden verteidigt. In einem CBS-Interview in New York sagte er, alles in dem Buch sei wahr. Er blieb bei seiner Aussage, ausführlich auch mit Präsident Donald Trump selbst gesprochen zu haben: Er habe insgesamt rund drei Stunden mit dem Präsidenten geredet. Trump bestreitet das. Autor Wolff sagte, womöglich habe der Präsident die Gespräche eher als solche unter Freunden verstanden. Der Publizist wiederum bleibt bei seiner Darstellung, dass es innnerhalb des Weißen Hauses manche Stimme gebe, die sich mit einer etwaigen Amtsenthebung des Präsidenten befasse, gemäß dem 25. Zusatzartikel der US-Verfassung. Darin geht es die Frage, inwiefern ein Präsident seine Amtszeit vorzeitig beenden sollte, wenn er nicht mehr seine Pflichten ordnungsgemäß erfüllen kann. Trump hingegen sagte, sein Geschäftserfolg und sein Wahlsieg zeigten, dass er ein "sehr stabiles Genie" sei.