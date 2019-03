Ob Stadtflitzer oder SUV - die Autobauer arbeiten mit Hochdruck an der schon länger angekündigten Elektroauto-Offensive. Auf der Automesse in Genf zeigen Volkswagen, Daimler und BMW aber auch ihre Konkurrenten aus Frankreich, Japan und Schweden, wie die Modelle der Zukunft aussehen können. Neben rein batterieelektrisch fahrenden Modellen stellen etliche Hersteller auch Hybridwagen, die zwecks langer Reichweite auf den Verbrennungsmotor noch nicht ganz verzichten, ins Rampenlicht. Die Hersteller forcieren den Umstieg auf Elektromobilität nicht ganz freiwillig. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, zwingt die Europäische Union die Industrie zu immer sparsameren, klimaschonenderen Autos. Man habe die Herausforderung angenommen, sagt VW-Chef Herbert Diess: "Unsere Strategie sind Elektroautos, weil wir wirklich glauben, dass das der richtige Weg ist, um die CO2 Emissionen im Individualverkehr zu reduzieren. Wir sind gut vorbereitet, wir wachsen schnell, wir wachsen in China, Europa und den Vereinigten Staaten." Renault stellt in Genf die fünfte Generation seines Renault Clios vor. Ab 2020 soll das französische Erfolgsmodell auch mit einem neu entwickelten Hybridantrieb verfügbar sein. Renault-Chef Thierry Bollore machte in Genf schon einmal Werbung für das Auto. "Wie bei der Pariser Motor Show im vergangenen Jahr angekündigt, stellt die Renault-Gruppe eine völlig neue Hybrid-Technik vor. Der neue Clio wird, was das Fahrgefühl und was den Spritverbrauch angeht, den Unterschied machen. Bis zu 80 Prozent der Fahrten in Städten wird komplett elektrisch sein." Dabei müssen die Autobauer bei Elektroautos noch eine Zwickmühle lösen. Denn Käufer sind nur mit langer Reichweite zu überzeugen, und Reichweite braucht mehr Batteriezellen, die den Preis über den der Verbrennermodelle treiben. Eine Antwort darauf könnten sogenannte Antriebsbaukästen werden, die Basis verschiedener Modelle sein können.