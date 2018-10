In der bosnischen Hauptstadt Sarajewo wurde am Freitag fleißig gebacken und das am laufenden Band. Mehrere Köche unter anderem auch aus Albanien, Mazedonien, Serbien und Slowenien hatten sich zusammengetan, um den Pfannkuchen- Weltrekord zu brechen. Innerhalb von acht Stunden stapelten die Küchenchefs über 14000 Pfannkuchen aufeinander, und stellten damit einen neuen Weltrekord auf. 300 Liter Öl, 600 Kilogramm Mehl und 400 Liter Milch verbackten die rund 140 Köche. Und auch die zahlreichen Schaulustigen freuten sich über den Nebeneffekt des Weltrekordversuchs. Denn am Ende wurden viele Pfannkuchen an die Zuschauer, aber auch an soziale Hilfsprojekte der Umgebung verteilt. Der alte Weltrekord lag übrigens bei 12716 Pfannkuchen, die 2017 in Moskau gebacken wurden.